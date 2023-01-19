"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 января, 04:20

Ударил кризис: Microsoft решила избавиться от тысяч сотрудников

Microsoft заявила американским властям о планах сократить 10 тысяч сотрудников

В США корпорация Microsoft сообщила властям страны, что планирует сократить десять тысяч сотрудников. Это должно произойти до конца третьего квартала 2023 финансового года. Корпорация направила соответствующий документ в Комиссию по биржам и ценным бумагам страны.

"Мы проводим изменения, которые приведут к сокращению всей нашей рабочей силы на десять тысяч рабочих мест на протяжении третьего квартала 2023 финансового года. Это соответствует менее чем 5% от нашей общей базы сотрудников", — сообщается в документе.

Такое решение в корпорации объяснили стремлением к тому, чтобы стать сильнее и конкурентоспособнее в нынешних реалиях, когда одна часть мира уже терпит рецессию, а другая её ожидает. При этом корпорация планирует продолжить набор сотрудников в "ключевых стратегических" направлениях.

TikTok сообщил о сокращении штата сотрудников в России

TikTok сообщил о сокращении штата сотрудников в России

Ранее стало известно и о грядущих сокращениях в McDonald's. Так, часть рабочих мест будут передвинуты или вовсе ликвидированы.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров