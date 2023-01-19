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19 января, 04:05

В Армении при пожаре в воинской части погибло 15 военных

В Армении произошёл пожар в общежитии инженерно-сапёрной роты на территории села Азат в Гехаркунике. В Минобороны республики сообщили, что погибло 15 человек, ещё трое в тяжёлом состоянии.

Как передаёт "Sputnik Армения", пожар случился ночью. Данные о погибших и пострадавших пока предварительные. Оборонное ведомство вскоре представит дополнительную информацию.

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Агентство "Москва" / Тихонова Пелагея

Андрей Григорьев

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