Мороз в минус 30 — не помеха: Россияне массово нырнули в крещенские проруби и купели

Сегодня,19 января, православные христиане празднуют Крещение Господне. Это один из 12 главных христианских праздников. В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в Богоявленском кафедральном соборе Москвы Божественную литургию и чин великого освящения воды. А минувшей ночью накануне по всей стране россияне окунались в проруби. Так, у Главного храма ВС РФ подготовили для этого 14 купелей.

"Для того чтобы омовение могли совершать сразу несколько человек, было подготовлено 14 купелей в виде креста. Возле купелей оборудованы палатки, в которых купающиеся могут погреться и выпить чай", — приводит "Звезда" комментарий ведомства.

Праздничную литургию в храме в восемь утра проведёт митрополит Каширский Феогност. В течение дня там можно будет окунуться в прорубь и набрать освящённой воды.

А в Хабаровске купания начались в тридцатиградусный мороз. Несмотря на холод, хабаровчане выстроились в очередь. Для них было вырублено три иордани. К десяти утра там провели освящение воды и развернули шатры и палатки с горячим чаем.

Купание в купели в Хабаровске. Фото © Amurmedia

Напротив, не прятались в палатках, а решили продемонстрировать купание в прямом эфире жители Екатеринбурга. Тысячи человек ныряли в ледяную воду. Её в одном из самых популярных мест — рядом с храмом Святых Божиих Строителей — выкачали из скважины глубиной 85 метров, которая находится в окрестностях посёлка Зелёный Бор. В целом в городе было организовано 11 локаций с дежурством врачей и спасателей.

При крещении Иоанном Предтечей Иисуса Христа в водах Иордана, как гласит Писание, было явление Пресвятой Троицы. Тогда Бог явился в трёх ипостасях — Отца, Сына и Святого Духа. Евангелие говорит о том, что в момент крещения Спасителя с неба на него снизошёл Святой Дух в виде голубя, и при этом был глас с небес Бога-Отца: "Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором моё благо". В память об этом событии в Крещенский сочельник традиционно в храмах совершается чин великого освящения воды. Освящённую воду пьют с молитвой натощак, ею окропляют людей и дома.