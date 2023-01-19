Стало известно о состоянии лыжника, пережившего нападение медведя в Приморье
В Приморье перевели из реанимации лыжника, на которого напал медведь
Лыжник, на которого в Приморье напал медведь, переведён из реанимации в хирургическое отделение. Его состояние оценивается как стабильное. Об этом рассказали изданию "Восток-Медиа" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
"На момент 19.01.2023, в 9:00 у пострадавшего наблюдается состояние средней степени тяжести, гемодинамика стабильная, переведён из реанимации в хирургическое отделение" — пояснили в ведомстве.
Пока мужчина не может раскрыть детали произошедшего. В местном охотнадзоре заявили, что ведётся поиск места нападения. Проблема в том, что недавно выпал снег.
Ранее Лайф писал о том, что в Приморском крае медведь напал на лыжника, который даже не успел глубоко зайти в лесной массив. Мужчине крепко досталось: его госпитализировали с рваными ранами головы, рук и ног. Медведя пока поймать не удалось.
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