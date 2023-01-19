Стало известно о состоянии лыжника, пережившего нападение медведя в Приморье

Лыжник, на которого в Приморье напал медведь, переведён из реанимации в хирургическое отделение. Его состояние оценивается как стабильное. Об этом рассказали изданию "Восток-Медиа" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"На момент 19.01.2023, в 9:00 у пострадавшего наблюдается состояние средней степени тяжести, гемодинамика стабильная, переведён из реанимации в хирургическое отделение" — пояснили в ведомстве.

Пока мужчина не может раскрыть детали произошедшего. В местном охотнадзоре заявили, что ведётся поиск места нападения. Проблема в том, что недавно выпал снег.