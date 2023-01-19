Антонов обвинил США в подталкивании Киева к терактам в России

Государственный департамент США, по сути, подталкивает Украину к совершению террористических актов в России. Об этом заявил посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов. Он прокомментировал отвечая слова главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса о возможности применения ВСУ американского оружия для ударов по Крыму. Российский дипломат отметил, что риторика политиков США становится всё более воинственной.

"Госдепартамент через оторванные от реальности утверждения о том, что „Крым — это Украина“, а ВСУ могут применять американские вооружения для защиты своей территории, по сути, подталкивает киевский режим к совершению террористических актов в России", — приводит пресс-служба посольства слова Антонова.

По его мнению, услышав подобные заявления из Вашингтона, "преступники в Киеве в очередной раз ощутят полную вседозволенность". Из-за этого, как подчеркнул посол, только усилится риск эскалации конфликта.