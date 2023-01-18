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18 января, 20:08

В США назвали приоритетный вид помощи Украине

Кирби: Поставка Украине систем ПВО остаётся приоритетом

Соединённые Штаты Америки считают поставки систем противовоздушной обороны приоритетом в помощи Украине. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я не видел и мне неизвестно о какой-либо оценке конкретного числа батарей Patriot, необходимых Украине. Но мы знаем, что противовоздушная оборона остаётся приоритетом", — сообщил Кирби журналистам.

На доставку систем ПВО Украине потребуется время, добавил он. Кирби объяснил это тем, что нужно будет ещё обучить украинских военных работе с Patriot, а это не произойдёт быстро. Представитель Белого дома также признал, что поставка ЗРК не покроет всех украинских нужд в этой сфере.

"В идеале для покрытия территории только системами Patriot нужно несколько батарей, расположенных вблизи критически важных объектов… Об этом мы думаем, когда говорим о ПВО, которое обеспечивают только системы Patriot", — сказал Кирби.

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Ранее Лайф писал, в США будут учить украинских военных работе с ЗРК Patriot несколько месяцев. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Он отметил, что обучение уже началось.

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Wikipedia \ Mark Holloway

Арина Родионова

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