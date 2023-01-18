Названы самые значимые назначения в правительстве Подмосковья в 2022 году

В 2022 году в правительстве Московской области был ряд перестановок. Несколько человек получили повышения. О самых значимых назначениях рассказали "Вести Подмосковья".

Так, в январе руководителем Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра стала Светлана Аипова. С 2017 года она работала советником министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона, а затем замминистра того же ведомства и министра благоустройства региона.

В январе министром экологии и природопользования области назначен 36-летний Тихон Фирсов. Он работал в сферах недвижимости и строительства. С 2020 года был первым заместителем министра экологии и природопользования.

В феврале в областном правительстве было больше всего перестановок. Сначала глава Госадмтехнадзора области Олег Баженов получил новую должность в качестве председателя Комитета лесного хозяйства региона. Затем высокий пост получила Ирина Каклюгина, став из заместителя губернатора вице-губернатором.

Должность одного из зампредседателя правительства заняла Екатерина Зиновьева, оставшись при этом министром инвестиций, промышленности и науки региона. Министром здравоохранения, по предложению главы региона Андрея Воробьёва, был утверждён бывший заместитель руководителя этого ведомства Алексей Сапанюк. В этот же день ранг министра получила председатель Комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Ещё год назад было создано Министерство социальных коммуникаций, которым доверили руководить Екатерине Швелидзе. Анастасия Звягина покинула пост министра по информационной политике и была назначена советником губернатора в ранге министра. А Светлана Стригункова была повышена до должности первого заместителя председателя правительства. Она по-прежнему курирует Министерство здравоохранения и ЗАГС. В то же время вице-губернатор Игорь Тресков стал напрямую курировать вопросы строительства и экологии.

Пост зампреда правительства региона получила Анна Кротова. Теперь она отвечает за деятельность дорожно-транспортного блока и Министерства имущественных отношений.

В одно ведомство были объединены Министерство культуры и Комитет по туризму Подмосковья. Возглавила эту структуру под названием Министерство культуры и туризма Московской области министр культуры Елена Харламова.

В конце марта стало известно о смене главы Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Вместо Сергея Воскресенского им стал Владислав Мурашов. Он родился в 1979 году в Санкт-Петербурге, окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов и юридический факультет СПбГУ. В 2012 году пришел на должность заместителя и затем первого заместителя министра имущественных отношений Московской области. С 2015 года руководил ГУП "Московское областное бюро технической инвентаризации", а с мая 2017 года был генеральным директором АО "Мострансавто". Работавший до него Воскресенский был министром всего год.