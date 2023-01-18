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18 января, 19:37

В Эстонии больше нельзя отказаться от гражданства России

Российское посольство в Эстонии перестало принимать заявления о выходе из гражданства

В российском посольстве в Эстонии больше нельзя отказаться от гражданства РФ. Об этом дипломатическое представительство официально сообщило на своей странице в Сети в разделе, который посвящён консульским вопросам. Почему было принято такое решение, не уточняется.

"Приём заявлений о выходе из гражданства РФ временно прекращён", — сообщает пресс-служба посольства.

При этом в Эстонии примерно у 90 тысяч человек из 1,3 млн проживающих там есть российское гражданство.

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Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко

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