В Эстонии больше нельзя отказаться от гражданства России
Российское посольство в Эстонии перестало принимать заявления о выходе из гражданства
В российском посольстве в Эстонии больше нельзя отказаться от гражданства РФ. Об этом дипломатическое представительство официально сообщило на своей странице в Сети в разделе, который посвящён консульским вопросам. Почему было принято такое решение, не уточняется.
"Приём заявлений о выходе из гражданства РФ временно прекращён", — сообщает пресс-служба посольства.
При этом в Эстонии примерно у 90 тысяч человек из 1,3 млн проживающих там есть российское гражданство.
Ранее поддержавшего лозунг Украины Меладзе предложили лишить всех званий и гражданства России. Звание народного артиста должно доставаться деятелям культуры, которые заслужили их патриотической позицией, отстаивали интересы страны, подчеркнула председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи.
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