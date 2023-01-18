В разведке США испугались "глобальных последствий" поражения Украины

В случае, если Украина потерпит поражение, будут глобальные последствия, в том числе для прочности альянсов Запада. Он сейчас помогает Киеву также и ради защиты своих интересов. Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Если Украина не добьётся успеха, есть ещё целый ряд соображений: существует ясность относительно того факта, что, честно говоря, конфликт на Украине имеет глобальные последствия <...>", — предупредила она.

В связи с этим Хейнс выразила уверенность, что в интересах Запада "поддерживать Украину, насколько это возможно". Она открыта заявила, что это нужно делать "не только ради самой Украины".

Глава Нацразведки США добавила, что от итогов конфликта на Украине будет зависеть то, как Запад будет "урегулировать кризисы в будущем", когда кто-то нарушает "порядок, который мы [Запад] установили".