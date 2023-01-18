Первая леди Украины назвала письмо Зеленского Си Цзиньпину приглашением к диалогу

Жена президента Украины Елена Зеленская назвала письмо Владимира Зеленского главе КНР Си Цзиньпину приглашением к диалогу. Об этом она заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Это было письмо президента Украины главе КНР господину Си Цзиньпину, оно сопровождало украинскую формулу мира. Я думаю, что это было приглашением к диалогу, и очень надеюсь, что этот жест будет иметь ответ", — сказала первая леди Украины.

Послание Зеленского китайскому лидеру жена украинского президента собиралась передать сама. Она рассказала, что не знает точного содержания послания, поскольку не читает чужие письма.