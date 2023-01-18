Первая леди Украины назвала письмо Зеленского Си Цзиньпину приглашением к диалогу
Жена президента Украины Елена Зеленская назвала письмо Владимира Зеленского главе КНР Си Цзиньпину приглашением к диалогу. Об этом она заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Это было письмо президента Украины главе КНР господину Си Цзиньпину, оно сопровождало украинскую формулу мира. Я думаю, что это было приглашением к диалогу, и очень надеюсь, что этот жест будет иметь ответ", — сказала первая леди Украины.
Послание Зеленского китайскому лидеру жена украинского президента собиралась передать сама. Она рассказала, что не знает точного содержания послания, поскольку не читает чужие письма.
Ранее Лайф сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал гарантий безопасности для страны от НАТО. Об этом рассказал лидер Польши Анджей Дуда.
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