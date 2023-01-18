Захарова резко ответила на слова Шольца о том, что Россия "должна проиграть"
Захарова словами "врождённое уродство" отреагировала на заявление Шольца о России
Заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Россия "должна проиграть" в конфликте на Украине, — это проявление "врождённого уродства". Так соответствующее высказывание германского политика прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Врождённое уродство Шольца", — написала она в своём Telegram-канале, комментируя слова Шольца.
Напомним, он на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе заявил, что Киев может рассчитывать на помощь от Запада "столько, сколько потребуется". А вот Россия, по его мнению, "должна потерпеть неудачу". Канцлер ФРГ считает, что только тогда вооружённый конфликт закончится.
Лайф рассказывал, что ранее Захарова ответила на призыв фон дер Ляйен предоставить Украине любое оружие. Дипломат задалась вопросом, не о ядерном ли речь.
vk.com / mid