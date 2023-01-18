Захарова резко ответила на слова Шольца о том, что Россия "должна проиграть"

Заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Россия "должна проиграть" в конфликте на Украине, — это проявление "врождённого уродства". Так соответствующее высказывание германского политика прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, он на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе заявил, что Киев может рассчитывать на помощь от Запада "столько, сколько потребуется". А вот Россия, по его мнению, "должна потерпеть неудачу". Канцлер ФРГ считает, что только тогда вооружённый конфликт закончится.