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18 января, 19:05

Шольц пригласил готовых "закатать рукава" иностранцев на работу в Германию

Немецкий канцлер Олаф Шольц, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал иностранных рабочих приезжать в Германию работать. По его словам, страна примет всех специалистов, которые готовы качественно трудиться.

"Чтобы оставаться ведущей экономикой Европы, нам нужны работники — опытные инженеры, механики. Кто готов "закатить рукава" — мы вас ждём у себя, это наше послание", — подчеркнул Шольц.

Он также призвал иностранцев инвестировать в Германию. А ещё выразил уверенность, что в 2045 году его преемник сможет представить на Давосском форуме ФРГ как одну из первых климатически нейтральных держав мира, то есть влияние промышленной деятельности на климат там должно к этому времени быть сведено к нулю.

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Обложка ©

Кremlin.ru

Наталья Исакова

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