СМИ узнали, какое условие Шольц поставил для отправки танков на Украину
SZ: Шольц разрешит отправить Киеву танки Leopard при поставке Abrams из США
Танк Leopard 2. Фото © Wikipedia / FaceMePLS
Канцлер Германии Олаф Шольц будет готов отправить Украине танки Leopard при условии, если США представят Киеву свои танки Abrams. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.
Представители издания узнали, что именно такое условие Шольц поставил во время сегодняшнего телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Канцлер не раз говорил, что Берлин в этом вопросе не готов на односторонние шаги. По данным газеты, Байден в беседе с Шольцем не дал твёрдого согласия на передачу "Абрамсов".
Ранее лидер Польши Анджей Дуда пообещал передать Киеву роту танков Leopard, но Варшаве для этого нужно согласие Берлина, так как ФРГ производит их. Германия же сама пока не решается объявить об отправке таких боевых машин Киеву. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "Леопарды" и Т-72 не смогут спасти распадающуюся на части Украину.
Напомним, что власти Великобритании подтвердили намерения передать Украине 14 танков Challenger 2, причём в ближайшие недели. Как заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подобные шаги никак не смогут поменять ситуацию в зоне СВО, ведь "эти танки горят и будут гореть так же, как и остальные".