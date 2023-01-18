СМИ узнали, какое условие Шольц поставил для отправки танков на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц будет готов отправить Украине танки Leopard при условии, если США представят Киеву свои танки Abrams. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

Представители издания узнали, что именно такое условие Шольц поставил во время сегодняшнего телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Канцлер не раз говорил, что Берлин в этом вопросе не готов на односторонние шаги. По данным газеты, Байден в беседе с Шольцем не дал твёрдого согласия на передачу "Абрамсов".