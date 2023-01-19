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19 января, 02:45

На Сахалине женщина умерла у онкодиспансера

В Южно-Сахалинске у больницы обнаружили мёртвую женщину

Около здания онкодиспансера по улице Горького в Южно-Сахалинске обнаружили женщину без признаков жизни. Тело находилось в районе парковки. Первые увидевшие его вызвали скорую помощь. Медики, по их словам, прибыли быстро.

"Спасти человека не удалось, накрыли. Потом приехала полиция", — цитирует очевидцев ASTV.ru.

По данным местной полиции, женщине было 68 лет. Согласно предварительным выводам, её смерть не носит криминального характера.

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Ранее Лайф писал, что в Приморье умерла многодетная мать, добиравшаяся в больницу с острова Путятина почти сутки. Следователи возбудили уголовное дело по этому факту.

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ASTV.ru

Арина Родионова

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