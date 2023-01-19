На Сахалине женщина умерла у онкодиспансера

Около здания онкодиспансера по улице Горького в Южно-Сахалинске обнаружили женщину без признаков жизни. Тело находилось в районе парковки. Первые увидевшие его вызвали скорую помощь. Медики, по их словам, прибыли быстро.

"Спасти человека не удалось, накрыли. Потом приехала полиция", — цитирует очевидцев ASTV.ru.

По данным местной полиции, женщине было 68 лет. Согласно предварительным выводам, её смерть не носит криминального характера.