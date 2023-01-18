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18 января, 14:33
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Московский подросток умер от редчайшего и неизлечимого типа бессонницы

В Москве 16-летний подросток умер от семейной фатальной бессонницы

В Москве 16-летний подросток умер от семейной фатальной бессонницы, которая считается крайне редким и неизлечимым заболеванием. Об этом сообщает "Рен-ТВ".

Тело подростка обнаружили в квартире на Южнобутовской улице. Необычное заболевание называется лишь предварительной причиной смерти. Отметим, что во всём мире зарегистрировано 40 семей, поражённых семейной фатальной бессонницей. При данном заболевании человек начинает страдать от недостатка сна, затем и вовсе не может заснуть и в результате неизбежно умирает. Чаще всего оно проявляется у людей старше 50 лет.

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Shutterstock

Артур Белкин

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