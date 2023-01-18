Гоблин Пучков признался, что украинцы ежедневно звонят ему с угрозами

Публицисту, писателю и блогеру Дмитрию Гоблину Пучкову ежедневно поступает множество звонков с угрозами от украинцев. Об этом он рассказал в беседе с радио "Комсомольская правда".

"Когда задают вопрос: "А как ты относишься к украинцам?" Точно так же, как они ко мне. Мне по 800 звонков за сутки, условно говоря, с обещаниями убить меня, жену, детей, всех разорвать, похоронить", — сказал он.

По словам блогера, всё, что получают сейчас украинцы, является их заслуженным выбором. Теперь же они сами должны всё расхлёбывать.