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18 января, 14:21

"Профессиональный провокатор": Арестовича спустя день после увольнения внесли в базу "Миротворца"

Алексея Арестовича внесли в базу сайта "Миротворец"

Покинувшего пост советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича внесли в базу сайта "Миротворец", в которой его назвали "профессиональным провокатором". Внимание на это обратил "Коммерсант".

В карточке Арестовича указано, что он в "актах гуманитарной агрессии" против Украины подрывал обороноспособность страны путём деморализации ВСУ и осуществлял публичные диверсии.

Захарова предсказала, что Арестович останется в инфополе, ведь "такие не тонут"

Захарова предсказала, что Арестович останется в инфополе, ведь "такие не тонут"

Ранее Лайф сообщал, что 17 января Офис президента Украины принял отставку Арестовича с должности советника. Причиной тому стало его недавнее признание, что жилой дом в Днепропетровске обрушился из-за украинской системы ПВО.

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Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Алексей Арестович

Артур Белкин

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