"Профессиональный провокатор": Арестовича спустя день после увольнения внесли в базу "Миротворца"

Покинувшего пост советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича внесли в базу сайта "Миротворец", в которой его назвали "профессиональным провокатором". Внимание на это обратил "Коммерсант".

В карточке Арестовича указано, что он в "актах гуманитарной агрессии" против Украины подрывал обороноспособность страны путём деморализации ВСУ и осуществлял публичные диверсии.