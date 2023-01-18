"Профессиональный провокатор": Арестовича спустя день после увольнения внесли в базу "Миротворца"
Алексея Арестовича внесли в базу сайта "Миротворец"
Покинувшего пост советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича внесли в базу сайта "Миротворец", в которой его назвали "профессиональным провокатором". Внимание на это обратил "Коммерсант".
В карточке Арестовича указано, что он в "актах гуманитарной агрессии" против Украины подрывал обороноспособность страны путём деморализации ВСУ и осуществлял публичные диверсии.
Ранее Лайф сообщал, что 17 января Офис президента Украины принял отставку Арестовича с должности советника. Причиной тому стало его недавнее признание, что жилой дом в Днепропетровске обрушился из-за украинской системы ПВО.
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