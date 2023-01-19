Западные СМИ узнали о расправе СБУ над участником переговоров с Россией
WSJ: СБУ убила переговорщика Киреева из-за подозрений в шпионаже в пользу РФ
Член первой делегации Украины на переговорах с Россией в конце февраля 2022 года был застрелен службой безопасности страны. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного сотрудника СБУ. Уточняется, что финансиста Дениса Киреева убили из-за подозрений в шпионаже в пользу Москвы.
По данным издания, в ночь перед вторым раундом переговоров с РФ Кирееву позвонили из офиса начальника контрразведки страны Александра Поклада. Переговорщику сказали, что нужно прибыть на встречу. Киреев в тот момент собирался в поездку в Белоруссию. Отправляясь на вокзал, он сказал телохранителям, что его по дороге могут арестовать, и просил их не вмешиваться, приводит газета слова представителя охраны.
"Группа приехала в центр Киева и остановилась около Софийского собора. Подъехали несколько минивэнов с агентами СБУ и приказали агентам военной разведки и телохранителям Киреева сдать оружие. Киреева отвели в микроавтобус. Его охрана лежала ничком на улице, когда фургон уезжал", — пишет газета.
Агентов военной разведки вызвали примерно через полтора часа на место, где находилось уже тело Киреева. Собеседник газеты заявил, что СБУ застрелила его, "поскольку он якобы занимался шпионажем в пользу Москвы", при этом подробностей и доказательств не привёл. Похоронили Киреева с военными почестями. Издание при этом утверждает, что 23 февраля 2022 года Киреев якобы передал Буданову информацию о начале спецоперации на следующее утро.
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Напомним, что о смерти Дениса Киреева стало известно днём 5 марта. Как рассказали в Верховной раде, Служба безопасности Украины заподозрила члена украинской делегации в госизмене, в результате сотрудники СБУ ликвидировали Киреева при задержании. В офисе Зеленского тогда заявили, что убийство Дениса Киреева не связано с его работой в киевской делегации на первых переговорах с Россией.