Западные СМИ узнали о расправе СБУ над участником переговоров с Россией

Член первой делегации Украины на переговорах с Россией в конце февраля 2022 года был застрелен службой безопасности страны. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного сотрудника СБУ. Уточняется, что финансиста Дениса Киреева убили из-за подозрений в шпионаже в пользу Москвы.

По данным издания, в ночь перед вторым раундом переговоров с РФ Кирееву позвонили из офиса начальника контрразведки страны Александра Поклада. Переговорщику сказали, что нужно прибыть на встречу. Киреев в тот момент собирался в поездку в Белоруссию. Отправляясь на вокзал, он сказал телохранителям, что его по дороге могут арестовать, и просил их не вмешиваться, приводит газета слова представителя охраны.

"Группа приехала в центр Киева и остановилась около Софийского собора. Подъехали несколько минивэнов с агентами СБУ и приказали агентам военной разведки и телохранителям Киреева сдать оружие. Киреева отвели в микроавтобус. Его охрана лежала ничком на улице, когда фургон уезжал", — пишет газета.

Агентов военной разведки вызвали примерно через полтора часа на место, где находилось уже тело Киреева. Собеседник газеты заявил, что СБУ застрелила его, "поскольку он якобы занимался шпионажем в пользу Москвы", при этом подробностей и доказательств не привёл. Похоронили Киреева с военными почестями. Издание при этом утверждает, что 23 февраля 2022 года Киреев якобы передал Буданову информацию о начале спецоперации на следующее утро.