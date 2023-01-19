Священник объяснил, почему окунувшиеся в купель на Крещение в шаге от греха

После купания в крещенской купели не следует выставлять этот факт напоказ, гордиться и принуждать других пройти эту церемонию. С таким призывом выступил священник Николай Савченко. Читателям Лайфа он напомнил, что жизнь христианина — это "преодоление трудностей по заповедям Божьим", а купание — одна из таковых. Показывать превосходство в столь добровольном деле — грешно, отметил священнослужитель.

"В данном случае купание в крещенской купели — некая ещё одна трудность, которую мы преодолеваем ради Господа. Но этого не требуется. Это абсолютно добровольное желание человека, никто не может к этому принуждать, обязывать и упрекать. Не следует принуждать никого к этому и гордиться, что "я окунался!". Приписывать себе эти заслуги, возвышаясь над каким-то ближним человеком, — это грех", — пояснил Савченко.

Он также отметил, что в самом купании на Крещение нет никакого церковного смысла. Это, по его словам, чисто народная традиция. Священнослужитель уточнил, что ни в каких уставах, в том числе древних, такая церемония не фигурирует. Более того, многие в церкви этот обычай критикуют. Одна из причин кроется в угрозе для здоровья человека.

"Достаточно получить окропление святой водой, взять святую воду с собой, прийти в дом, окропить свой дом водой и этим ограничиться", — сказал Николай Савченко.