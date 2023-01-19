"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 января, 01:17

"Бак опустел": Премьер Новой Зеландии решила уволиться и честно назвала причину

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о решении уйти в отставку

<p>Джасинда Ардерн. Фото © ТАСС \ УЗФ \ MICK TSIKAS</p>

Джасинда Ардерн. Фото © ТАСС \ УЗФ \ MICK TSIKAS

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что планирует уйти в отставку в начале февраля. Она объяснила, что причина – в нехватке сил для продолжения работы на таком ответственном посту.

Выступая на партийном съезде, 42-летняя глава правительства заверила, что всю себя отдавала работе, и это её опустошило. Поразмыслив об этой ситуации прошлым летом, безуспешно попробовав найти в себе силы, она приняла решение.

"Я ухожу, потому что вместе с такой привилегированной работой приходит и большая ответственность. Ответственность в том числе за то, чтобы осознать, когда ты больше не подходишь для руководства", — сказала премьер-министр, отметив, что "уже отдала все, что могла, и пришло время уйти".

Она добавила, что на такой должности "нельзя работать, если у тебя не полный бак и ещё немного резервов для внеплановых и неожиданных вызовов".

"Я знаю, что у меня у меня больше нет излишков в баке для справедливого выполнения работы. Всё просто", — сказала политик.

Как пишет Bloomberg, голосование по кандидатурам на пост премьера состоится 22 января. Предполагается, что новый глава правительства вступит в должность 7 февраля.

Улыбаемся и машем. Премьера Новой Зеландии не испугало землетрясение во время интервью

Улыбаемся и машем. Премьера Новой Зеландии не испугало землетрясение во время интервью

Нужно отметить, что Джасинда Ардерн за свой премьерский срок успела не только карьерой позаниматься, но и ребёнка родить. Причём, по понятным причинам, в декрет ушла не она, а её супруг.

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров