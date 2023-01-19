"Бак опустел": Премьер Новой Зеландии решила уволиться и честно назвала причину

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что планирует уйти в отставку в начале февраля. Она объяснила, что причина – в нехватке сил для продолжения работы на таком ответственном посту.

Выступая на партийном съезде, 42-летняя глава правительства заверила, что всю себя отдавала работе, и это её опустошило. Поразмыслив об этой ситуации прошлым летом, безуспешно попробовав найти в себе силы, она приняла решение.

"Я ухожу, потому что вместе с такой привилегированной работой приходит и большая ответственность. Ответственность в том числе за то, чтобы осознать, когда ты больше не подходишь для руководства", — сказала премьер-министр, отметив, что "уже отдала все, что могла, и пришло время уйти".

Она добавила, что на такой должности "нельзя работать, если у тебя не полный бак и ещё немного резервов для внеплановых и неожиданных вызовов".

"Я знаю, что у меня у меня больше нет излишков в баке для справедливого выполнения работы. Всё просто", — сказала политик.