Россиянам рассказали, с чем можно перепутать грипп, и речь не о ковиде

Грипп в лёгкой форме очень похож на обычную слабость и головную боль. Об этом предупредил заведующий терапевтическим отделением онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков.

"При лёгком течении гриппа температура пациента может остаться нормальной или подняться незначительно, не превышая 38 градусов. Симптомы интоксикации могут быть выражены слабо или отсутствовать. Например, пациент может ощущать лёгкую слабость, несильную головную боль", — пояснил Рябков в беседе с URA.RU.

Он также напомнил об отличительных симптомах гриппа: сухой кашель, боль в груди, тошнота, температура тела до 40 градусов и более, головокружение, слабость и сонливость. Когда речь идёт о тяжёлом течении гриппа, заболевший может страдать от судорог и спутанности сознания.