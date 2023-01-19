Украинские дети затравили польского учителя из-за листовок против Бандеры

Украинские ученики в Польше, узнав об участии педагога в акции против "украинизации" страны, подали на него жалобу. Как сообщает издание Kresy, директор Регионального центра профессионального образования в городе Ниско, где работает участница пикета Малгожата Число, направил дело в дисциплинарную комиссию при совете по образованию. Преподавателю пришлось давать объяснения по этому поводу. Инцидент стал причиной для нового митинга — уже в защиту учителя.

"Как оказалось, забота, проявление заботы о безопасности, в том числе о безопасности польской идентичности в Подкарпатье, проявление такой заботы может привести к печальным для учителя последствиям", — высказал возмущение депутат Гжегож Браун из партий "Конфедерация польской короны" (организовала октябрьский пикет) и "Конфедерация".

Та акция, на которую пожаловались ученики, была проведена в октябре 2022 года. Организаторы в защиту Число рассказали, что украинцы выступили, по существу, против её "политических взглядов и патриотизма", которые, кстати, она выражала не в школе, а за её пределами. Сама преподавательница подчеркнула, что, как верующий человек и патриот, прекращать участие в таких событиях не намерена. Она считает, что не сделала ничего плохого. Её сторонники говорят, что Малгожата держала флаг Польши. Это, по их словам, и ещё содержание листовок на октябрьском митинге не понравилось школьникам.

"Школьникам с Украины не понравилась листовка, в особенности информация о Бандере и Шухевиче, названных преступниками, а также призывы запретить прославление убийц. Учащиеся скандалили с участниками, говорили, что это герои, — сообщили участники акции.