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19 января, 00:06

"Рен-ТВ" укрепил свои позиции в выходные дни

Телеканал "Рен-ТВ" укрепил свои позиции в выходные дни. Он стал первым среди всех федеральных каналов в своей целевой аудитории "Все 25-54" в утреннем и дневном эфире с 7 утра до 13 часов в первые после новогодних праздников выходные со средней долей в слоте 8,14%. Такие данные получены Mediascope.

Причём, как отметили на телеканале, программа этого слота полностью сформирована в выходные дни проектами собственного производства "Рен-ТВ".

Так, утром в субботу выходят программы: "Минтранс", "Самая полезная программа", "Военная тайна". В воскресенье — "Самая народная программа", "Знаете ли вы, что?", "Наука и техника" и "Неизвестная история". А ещё в утреннюю сетку канала входят программа "С бодрым утром!" и выпуски новостей.

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А ранее "Рен-ТВ" похвастался рекордными показателями за последние три года в своих целевых аудиториях. Телеканал провёл рекордный телевизионный сезон, несмотря на все трудности 2022 года.

Обложка ©

Freepik. \ billionphotos

Андрей Григорьев
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