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18 января, 23:39

Российский дипломат прокомментировал слова о "корейском сценарии" по Украине

И.о. постпреда Логвинов: Нет никаких контактов с Евросоюзом по Украине

Россия и Евросоюз не поддерживают никаких контактов относительно урегулирования украинского вопроса. Об этом заявил исполняющий обязанности постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов.


"Каких-либо контактов между представителями России и Евросоюза по вопросам украинского урегулирования нет не только в контексте "корейского варианта", но и в принципе", — сказал Логинов в интервью газете "Известия".

Он также напомнил, что однажды ЕС в лице ФРГ и Франции подключился к регулированию кризиса внутри Украины. На протяжении восьми лет с момента принятия Минских соглашений была возможность разрешить возникшие в этой стране проблемы после антиконституционного переворота. Как выясняется теперь, Запад, наоборот, разжигал этот конфликтный потенциал, подчеркнул Логвинов. Из-за этого доверия к Брюсселю нет как у России, так и у многих других стран.

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Агентство "Москва"

Анатолий Симоненко

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