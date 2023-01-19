Российский дипломат прокомментировал слова о "корейском сценарии" по Украине

Россия и Евросоюз не поддерживают никаких контактов относительно урегулирования украинского вопроса. Об этом заявил исполняющий обязанности постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов.



"Каких-либо контактов между представителями России и Евросоюза по вопросам украинского урегулирования нет не только в контексте "корейского варианта", но и в принципе", — сказал Логинов в интервью газете "Известия".

Он также напомнил, что однажды ЕС в лице ФРГ и Франции подключился к регулированию кризиса внутри Украины. На протяжении восьми лет с момента принятия Минских соглашений была возможность разрешить возникшие в этой стране проблемы после антиконституционного переворота. Как выясняется теперь, Запад, наоборот, разжигал этот конфликтный потенциал, подчеркнул Логвинов. Из-за этого доверия к Брюсселю нет как у России, так и у многих других стран.