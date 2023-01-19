Дипломат заявил, что ЕС всё равно придётся договариваться с Россией

Из Европейского союза периодически поступают сигналы о том, что важно сохранять с Россией дипломатические каналы. И Брюсселю придётся договариваться с Москвой о дальнейшем мирном сосуществовании. Об этом заявил исполняющий обязанности постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов.

"Мы регулярно слышим разговоры о важности сохранения дипломатических каналов открытыми. В принципе, это объяснимо. ЕС все равно придется договариваться с нами об основах бесконфликтного сосуществования", — сказал он в интервью "Известиям".

Дипломат при этом подчеркнул, что несмотря на официальную политику Брюсселя, с Россией продолжаются сотрудничать торгово-промышленные палаты самых развитых стран ЕС. Да и российский бизнес не намерен отказываться от работы в ЕС.

"Действительно, торгово-промышленные палаты наиболее экономически развитых государств - членов ЕС продолжают работать в нашей стране. Это свидетельство того, что европейскому бизнесу некомфортно встраиваться в ту парадигму торгово-экономических отношений с Россией, которая задана официальным Брюсселем", — сказал Логвинов.

Дипломат прокомментировал звучащие в ЕС предложения об изъятии российских активов. Он назвал подобные планы "воровскими". ЕС сейчас приходится "ломать голову" над тем, как забрать собственность России и не нарушить законы.