NYT: В США считают, что Украине нужно оружие для ударов по Крыму

Администрация президента США Джо Байдена склонна считать, что Украине нужны средства, которые дадут возможность наносить удары по территории Крыма. Это якобы даст Киеву лучшую позицию на будущих переговорах. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает газета The New York Times.

Издание напомнило, что США с начала российской специальной военной операции заняли на этот счёт жёсткую позицию, отказываясь снабжать Украину оружием, способным поражать цели на территории Крыма.

"Теперь эта позиция начинает смягчаться", — говорится в материале.

По его данным, Белый дом по итогам дискуссий с властями Украины "начинает склоняться к тому, что Киеву могут быть необходимы" средства для нанесения ударов по Крыму, "даже если такой шаг повысит риск эскалации".