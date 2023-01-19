Россиян предложили наказывать за смыв бытовых отходов в унитаз

В России могут в скором времени запретить на законодательном уровне смывать в канализацию бытовые и пищевые отходы. Например ватные палочки, другие средства гигиены, остатки еды. С соответствующим письмом Российский экологический оператор (РЭО, формирует в стране систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами) обратился в Минстрой. Организация предлагает также ввести санкции против нарушителей.

"Отходы, которые попали в канализацию, собираются в крупные кучи и перекрывают путь сточным водам, поэтому происходит закупорка трубопровода", — объяснил газете "Известия" генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Так, говорится в письме, с начала прошлого года в Липецке подобных заторов на сетях водоотведения устранили более восьми тысяч, из коллекторов и колодцев извлекли 100 тонн мусора, выброшенного в унитазы местными жителями. В Тюмени за этот же период по коллекторам на очистные сооружения приплыло более одной тысячи тонн мусора. В Перми также причинами заторов становились разногабаритные отходы. И такая ситуация наблюдается во всех регионах страны. В Госдуме причиной назвали ненамеренное поведение граждан, а их неосведомлённость в последствии подобных действий. Там призвали правильно доносить об этом информацию и после брать подпись о несении ответственности.

"Тем более пока неясно, как можно администрировать и контролировать исполнение такой нормы, а от этого зависит, как применять ответственность за её нарушение. Ведь это следует делать не в целом к дому, а к отдельному нарушителю", — рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Некоторые эксперты и вовсе полагают, что так как в многоквартирных домах не всегда есть возможность найти конкретного виновника, можно было бы решить проблему повышение тарифов. Управляющие компании, по мнению собеседников издания, не всегда справляются самостоятельно и прибегают к помощи специализированных организаций, и вправе возложить солидарную ответственность за понесённые затраты.