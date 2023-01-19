США решили выделить деньги Киеву на восстановление энергетики

Соединённые Штаты Америки намерены выделить $125 млн на поддержку энергосистемы и инфраструктуры Украины. Дополнительную сумму администрация планирует изыскать посредством взаимодействия с Конгрессом. Об этом говорится в заявлении, распространённом Агентством США по международному развитию (USAID ).

Руководитель ведомства Саманта Пауэр на Всемирном экономическом форуме в Давосе объявила о планах администрации. Средства, по её словам, будут направлены на "поддержку устойчивости украинской энергетической и коммунальной инфраструктуры". На эти $125 млн, утверждается в сообщении, купят "жизненно важное оборудование".