США решили выделить деньги Киеву на восстановление энергетики
USAID выделит $125 млн на покупку энергооборудования для Украины
Соединённые Штаты Америки намерены выделить $125 млн на поддержку энергосистемы и инфраструктуры Украины. Дополнительную сумму администрация планирует изыскать посредством взаимодействия с Конгрессом. Об этом говорится в заявлении, распространённом Агентством США по международному развитию (USAID ).
Руководитель ведомства Саманта Пауэр на Всемирном экономическом форуме в Давосе объявила о планах администрации. Средства, по её словам, будут направлены на "поддержку устойчивости украинской энергетической и коммунальной инфраструктуры". На эти $125 млн, утверждается в сообщении, купят "жизненно важное оборудование".
Как ранее писал Лайф, в МИД Украины заявили, что на восстановление инфраструктуры страны нужно более $127 млрд. Там считают, что это станет "одним из крупнейших инвестиционных проектов" и благодатной стройкой для международных партнёров.
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