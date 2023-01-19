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18 января, 21:23

США решили выделить деньги Киеву на восстановление энергетики

USAID выделит $125 млн на покупку энергооборудования для Украины

Соединённые Штаты Америки намерены выделить $125 млн на поддержку энергосистемы и инфраструктуры Украины. Дополнительную сумму администрация планирует изыскать посредством взаимодействия с Конгрессом. Об этом говорится в заявлении, распространённом Агентством США по международному развитию (USAID ).

Руководитель ведомства Саманта Пауэр на Всемирном экономическом форуме в Давосе объявила о планах администрации. Средства, по её словам, будут направлены на "поддержку устойчивости украинской энергетической и коммунальной инфраструктуры". На эти $125 млн, утверждается в сообщении, купят "жизненно важное оборудование".

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Как ранее писал Лайф, в МИД Украины заявили, что на восстановление инфраструктуры страны нужно более $127 млрд. Там считают, что это станет "одним из крупнейших инвестиционных проектов" и благодатной стройкой для международных партнёров.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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