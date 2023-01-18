Вучич обругал Европарламент за требование признать независимость Косова

Доклад Европарламента, который потребовал от Белграда признания независимости самопровозглашённого Косова, — это пример бесстыдства Запада, признающего только силу. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на встрече с журналистами в швейцарском Давосе на полях экономического форума.

Там он провёл беседу со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком и другими политиками. Встречи прошли на фоне принятия Европарламентом документа о применении совместной внешней политики и политики безопасности в 2022 году. Депутаты потребовали, чтобы Белграда вёл переговоры с Приштиной по признанию. Вучич назвал такое требование петлёй на шею Сербии и назвал ЕП сецессионистами, то есть сторонниками разделения страны.

"Они устроили насильственное отделение нашей территории. До какой меры может идти это бесстыдство? У меня нет слов, они говорят — необходимо осудить тех, кто подстрекает сецессию, якобы части Косова и Боснии и Герцеговины. Они, кто вопреки законам человечества, Уставу ООН, нормам Совбеза, приняли решение бомбить нашу страну и отделить часть её территории", — заявил Вучич.

По его словам, Сербии далее будет труднее в связи с "лицемерием западных стран и безответственностью" ряда их представителей. Он заявил, что Запад как аргумент понимает исключительно силу.