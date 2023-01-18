Вучич обругал Европарламент за требование признать независимость Косова
Вучич заявил, что требования Европарламента признать независимость Косова бесстыдны
Доклад Европарламента, который потребовал от Белграда признания независимости самопровозглашённого Косова, — это пример бесстыдства Запада, признающего только силу. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на встрече с журналистами в швейцарском Давосе на полях экономического форума.
Там он провёл беседу со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком и другими политиками. Встречи прошли на фоне принятия Европарламентом документа о применении совместной внешней политики и политики безопасности в 2022 году. Депутаты потребовали, чтобы Белграда вёл переговоры с Приштиной по признанию. Вучич назвал такое требование петлёй на шею Сербии и назвал ЕП сецессионистами, то есть сторонниками разделения страны.
"Они устроили насильственное отделение нашей территории. До какой меры может идти это бесстыдство? У меня нет слов, они говорят — необходимо осудить тех, кто подстрекает сецессию, якобы части Косова и Боснии и Герцеговины. Они, кто вопреки законам человечества, Уставу ООН, нормам Совбеза, приняли решение бомбить нашу страну и отделить часть её территории", — заявил Вучич.
По его словам, Сербии далее будет труднее в связи с "лицемерием западных стран и безответственностью" ряда их представителей. Он заявил, что Запад как аргумент понимает исключительно силу.
Ранее Вучич назвал девять стран, отозвавших признание самопровозглашённой Республики Косово. На данный момент 106 государств не признают самостоятельность Приштины, а 84 признают.
ТАСС / ANDREJ CUKIC