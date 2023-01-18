Грузовик протаранил несколько легковушек на МКАД

В Москве на втором километре МКАД, в районе пересечения с шоссе Энтузиастов, произошла авария с участием нескольких автомобилей. Как сообщает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, сейчас там работают оперативные службы города.

Авария на втором километре МКАД. Скрин видео © Telegram / Дептранс. Оперативно

На опубликованных кадрах видно, что грузовик влетел в отбойник на левой стороне, предварительно смяв две легковушки. Также удар, хоть и не такой сильный, пришёлся на один внедорожник.

"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", — сообщает Дептранс.

Движение по левым и двум средним полосам в двух направлениях перекрыто. Дорожная ситуация в районе ДТП существенно осложнена, поэтому водителям рекомендуют выбирать пути объезда. Также департамент обращает внимание на то, что в городе до 10 часов 19 января местами ожидаются ледяной дождь и гололёд. В связи с чем на дорогах лучше не совершать резких манёвров и соблюдать скоростной режим и дистанцию.