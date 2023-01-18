"Что в рот влезло, то полезно": Москвичи высказались об идее запретить вейпы
Опрос показал, что многие москвичи поддерживают идею запретить вейпы
Многие любители электронных сигарет, или вейпов, поддерживают идею о запрете таких устройств в России. Это показал опрос, проведённый Лайфом на улицах столицы. Некоторые выразили надежду, что предлагаемая мера позволит им наконец бросить вредную привычку:
Реакция жителей Москвы на идею запретить вейпы. Видео © LIFE.
"Придётся бросать курить полностью. Надеюсь, к этому времени успею".
"Балдёж. Может, соскочу".
"Самому, к сожалению, не всегда получается бросить, а если запретят полностью, то вполне да".
Но есть и такие, кто сомневается в эффективности подобного запрета. Некоторые считают, что полностью эта индустрия не прекратит работу никогда, так как в ней — деньги. Нашлись и те, кто прямо говорит, что вредную привычку не бросит.
Ранее Лайф писал, что спикер Вячеслав Володин поручил комитетам Госдумы изучить вопрос возможного запрета вейпов. Он отметил, что в последнее время эти устройства набирают популярность среди школьников.
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