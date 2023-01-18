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18 января, 20:22

"Что в рот влезло, то полезно": Москвичи высказались об идее запретить вейпы

Опрос показал, что многие москвичи поддерживают идею запретить вейпы

Многие любители электронных сигарет, или вейпов, поддерживают идею о запрете таких устройств в России. Это показал опрос, проведённый Лайфом на улицах столицы. Некоторые выразили надежду, что предлагаемая мера позволит им наконец бросить вредную привычку:

Реакция жителей Москвы на идею запретить вейпы. Видео © LIFE.

"Придётся бросать курить полностью. Надеюсь, к этому времени успею".

"Балдёж. Может, соскочу".

"Самому, к сожалению, не всегда получается бросить, а если запретят полностью, то вполне да".

Но есть и такие, кто сомневается в эффективности подобного запрета. Некоторые считают, что полностью эта индустрия не прекратит работу никогда, так как в ней — деньги. Нашлись и те, кто прямо говорит, что вредную привычку не бросит.

В Петербурге могут ограничить продажу вейпов из-за загадочной смерти подростка

В Петербурге могут ограничить продажу вейпов из-за загадочной смерти подростка

Ранее Лайф писал, что спикер Вячеслав Володин поручил комитетам Госдумы изучить вопрос возможного запрета вейпов. Он отметил, что в последнее время эти устройства набирают популярность среди школьников.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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