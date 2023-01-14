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14 января, 12:42

В Москве водитель иномарки сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе

В Москве водитель легкового автомобиля сбил на пешеходном переходе девятилетнего мальчика. Об этом сообщила прокуратура столицы.

Водитель сбил ребёнка на пешеходном переходе в Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"Водитель легкового автомобиля "Вольво" совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора в сопровождении мамы", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.

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После случившегося пострадавшего мальчика госпитализировали. О том, какие травмы он получил, не сообщается. Сотрудники ведомства контролируют ход проверки по факту ДТП.

Ранее Лайф писал о том, что в Гатчине Ленинградской области пенсионер сбил двух девочек, которые переходили дорогу. Одну из них он почти переехал.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Москвы

Илья Суриков

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