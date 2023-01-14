В Москве водитель иномарки сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе

В Москве водитель легкового автомобиля сбил на пешеходном переходе девятилетнего мальчика. Об этом сообщила прокуратура столицы.

Водитель сбил ребёнка на пешеходном переходе в Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"Водитель легкового автомобиля "Вольво" совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора в сопровождении мамы", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.

После случившегося пострадавшего мальчика госпитализировали. О том, какие травмы он получил, не сообщается. Сотрудники ведомства контролируют ход проверки по факту ДТП.