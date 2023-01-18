Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ночь на четверг
В Москве в ночь на 19 января ожидаются ледяной дождь и гололёд
В Москве начиная с вечера 18-го и до утра 19 января ожидается ледяной дождь, на дорогах и тротуарах будет наблюдаться гололёд. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
"В ближайшие часы и до утра 19 января в столице ожидаются ледяной дождь, местами гололёд. <...> До 15:00 19 января в столице возможен ветер с порывами до 17 м/с", — говорится в сообщении.
В этой связи столичные власти просят водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Вместе с тем пешеходов призвали быть аккуратными на улице.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 19 января, в праздник Крещения Господня, сильных морозов в Москве не ожидается.
Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов