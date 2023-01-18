Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ночь на четверг

В Москве начиная с вечера 18-го и до утра 19 января ожидается ледяной дождь, на дорогах и тротуарах будет наблюдаться гололёд. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"В ближайшие часы и до утра 19 января в столице ожидаются ледяной дождь, местами гололёд. <...> До 15:00 19 января в столице возможен ветер с порывами до 17 м/с", — говорится в сообщении.