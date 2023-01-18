"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 января, 20:31

Посла России Олега Степанова вызвали в МИД Канады

Посла России в Канаде Олега Степанова вызвали на встречу в Министерство иностранных дел этой страны. Об этом он сообщил сам.

"Пригласили в МИД. К 16:00 (00:00 мск 19 января. — Прим. ред.)", — приводит ТАСС слова дипломата.

В чём причина такого решения руководства МИД Канады, он не уточнил.

Российский посол назвал нелепой военную помощь Канады Киеву

Российский посол назвал нелепой военную помощь Канады Киеву

Впрочем, Степанову не привыкать к необходимости вести сложные разговоры с МИД Канады. Так, недавно он был вызван в МИД из-за принятия Госдумой закона о запрете пропаганды ЛГБТ. А ещё его вызывали в ведомство из-за комментария о голодоморе.

Обложка ©

Wikipedia \ Roger Rockcliffe.

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров