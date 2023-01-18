Посла России Олега Степанова вызвали в МИД Канады
Посла России в Канаде Олега Степанова вызвали на встречу в Министерство иностранных дел этой страны. Об этом он сообщил сам.
"Пригласили в МИД. К 16:00 (00:00 мск 19 января. — Прим. ред.)", — приводит ТАСС слова дипломата.
В чём причина такого решения руководства МИД Канады, он не уточнил.
Впрочем, Степанову не привыкать к необходимости вести сложные разговоры с МИД Канады. Так, недавно он был вызван в МИД из-за принятия Госдумой закона о запрете пропаганды ЛГБТ. А ещё его вызывали в ведомство из-за комментария о голодоморе.
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Wikipedia \ Roger Rockcliffe.