В Грузии выступили за возобновление авиасообщения с Россией
Грузинский политик Кобахидзе выступил за возобновление авиасообщения с Россией
Грузия будет только приветствовать возобновление авиасообщения с Россией, так как для граждан республики это имеет большое значение. С таким заявлением выступил представитель правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди".
Решение России приостановить авиасообщение с Грузией он назвал "своего рода санкцией". И, как считает Кобахидзе, "от этого пострадали граждане Грузии". Политик напомнил, что около миллиона его соотечественников живут в РФ.
"Конечно, принятое в 2019 году решение очень усложнило их условия и положение. Если полёты будут возобновлены, конечно, это очень важно для наших сограждан, и мы будем это приветствовать", — заявил Кобахидзе.
Напомним, что полёты между двумя странами были прекращены Указом Президента РФ Владимира Путина после инцидента 20 июня 2019 года, когда в Грузии радикалы и оппозиция устроили акцию протеста у парламента. Участники акции выразили возмущение по поводу того, что российскому делегату предложили занять место спикера Парламента Грузии. В ходе акции протеста пострадало 240 человек.
ТАСС \ Михаил Палинчак