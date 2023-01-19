В Грузии выступили за возобновление авиасообщения с Россией

Грузия будет только приветствовать возобновление авиасообщения с Россией, так как для граждан республики это имеет большое значение. С таким заявлением выступил представитель правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди".

Решение России приостановить авиасообщение с Грузией он назвал "своего рода санкцией". И, как считает Кобахидзе, "от этого пострадали граждане Грузии". Политик напомнил, что около миллиона его соотечественников живут в РФ.

"Конечно, принятое в 2019 году решение очень усложнило их условия и положение. Если полёты будут возобновлены, конечно, это очень важно для наших сограждан, и мы будем это приветствовать", — заявил Кобахидзе.