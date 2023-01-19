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18 января, 21:03

В Грузии выступили за возобновление авиасообщения с Россией

Грузинский политик Кобахидзе выступил за возобновление авиасообщения с Россией

Грузия будет только приветствовать возобновление авиасообщения с Россией, так как для граждан республики это имеет большое значение. С таким заявлением выступил представитель правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди".

Решение России приостановить авиасообщение с Грузией он назвал "своего рода санкцией". И, как считает Кобахидзе, "от этого пострадали граждане Грузии". Политик напомнил, что около миллиона его соотечественников живут в РФ.

"Конечно, принятое в 2019 году решение очень усложнило их условия и положение. Если полёты будут возобновлены, конечно, это очень важно для наших сограждан, и мы будем это приветствовать", — заявил Кобахидзе.

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Напомним, что полёты между двумя странами были прекращены Указом Президента РФ Владимира Путина после инцидента 20 июня 2019 года, когда в Грузии радикалы и оппозиция устроили акцию протеста у парламента. Участники акции выразили возмущение по поводу того, что российскому делегату предложили занять место спикера Парламента Грузии. В ходе акции протеста пострадало 240 человек.

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ТАСС \ Михаил Палинчак

Анатолий Симоненко

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