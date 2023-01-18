В Иванове убийца на улице выпустил несколько пуль в свою жертву
В Иванове возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины на улице
Работа криминалистов на месте убийства. Фото © УМВД России по Ивановской области
В Иванове застрелили мужчину 1990 года рождения. Преступление было совершено на улице Кузнецова. Судя по фото, обнародованным региональным главком МВД, пули были выпущены убийцей, когда его жертва находилась или в автомобиле, или около него. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Место убийства мужчины на улице Кузнецова в Иванове. Фото © УМВД России по Ивановской области.
"По данным следствия, в городе Иваново неизвестный совершил несколько выстрелов в мужчину 1990 года рождения. От полученных телесных повреждений он скончался", — говорится в сообщении ведомства.
Место убийства мужчины на улице Кузнецова в Иванове. Фото © УМВД России по Ивановской области.
На месте преступления работают эксперты-криминалисты полиции и СК. Убийцу ищут.
Ранее Лайф писал, что в Ленобласти нашли тела женщины и мужчины с простреленными головами. Также следователи опубликовали кадры с места расправы.