"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 января, 20:52

В Иванове убийца на улице выпустил несколько пуль в свою жертву

В Иванове возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины на улице

<p>Работа криминалистов на месте убийства. Фото © УМВД России по Ивановской области</p>

Работа криминалистов на месте убийства. Фото © УМВД России по Ивановской области

В Иванове застрелили мужчину 1990 года рождения. Преступление было совершено на улице Кузнецова. Судя по фото, обнародованным региональным главком МВД, пули были выпущены убийцей, когда его жертва находилась или в автомобиле, или около него. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Место убийства мужчины на улице Кузнецова в Иванове. Фото © УМВД России по Ивановской области.

Место убийства мужчины на улице Кузнецова в Иванове. Фото © УМВД России по Ивановской области.

"По данным следствия, в городе Иваново неизвестный совершил несколько выстрелов в мужчину 1990 года рождения. От полученных телесных повреждений он скончался", — говорится в сообщении ведомства.

Место убийства мужчины на улице Кузнецова в Иванове. Фото © УМВД России по Ивановской области.

Место убийства мужчины на улице Кузнецова в Иванове. Фото © УМВД России по Ивановской области.

На месте преступления работают эксперты-криминалисты полиции и СК. Убийцу ищут.

В Челябинской области объявили план "Сирена" из-за двух беглых убийц с оружием

В Челябинской области объявили план "Сирена" из-за двух беглых убийц с оружием

Ранее Лайф писал, что в Ленобласти нашли тела женщины и мужчины с простреленными головами. Также следователи опубликовали кадры с места расправы.

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров