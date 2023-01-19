Маск запустил в Twitter новый скандальный опрос

Новый глава Twitter Илон Маск запустил опрос в подконтрольной ему соцсети, чтобы узнать у пользователей, должен ли Всемирный экономический форум в Давосе контролировать мир. По мнению миллиардера, ВЭФ сейчас по сути берёт на себя роль неизбранного мирового правительства, которое простые земляне не выбирали.

"Экономический форум должен контролировать мир", — написал Маск в Twitter, предложив варианты "да" и "нет".

По истечению нескольких часов 86% участников опроса высказались против того, чтобы ВЭФ имел контроль над миром.

Напомним, в Давосе проходит 53 заседание ВЭФ. Его тема звучит как "Сотрудничество во фрагментированном мире". На форуме собрались руководители десятков стран.