Маск запустил в Twitter новый скандальный опрос
Маск спросил пользователей Twitter, должен ли ВЭФ контролировать весь мир
Новый глава Twitter Илон Маск запустил опрос в подконтрольной ему соцсети, чтобы узнать у пользователей, должен ли Всемирный экономический форум в Давосе контролировать мир. По мнению миллиардера, ВЭФ сейчас по сути берёт на себя роль неизбранного мирового правительства, которое простые земляне не выбирали.
"Экономический форум должен контролировать мир", — написал Маск в Twitter, предложив варианты "да" и "нет".
По истечению нескольких часов 86% участников опроса высказались против того, чтобы ВЭФ имел контроль над миром.
Напомним, в Давосе проходит 53 заседание ВЭФ. Его тема звучит как "Сотрудничество во фрагментированном мире". На форуме собрались руководители десятков стран.
Что касается Маска, он уже не в первый раз устраивает подобные опросы в Twitter. Например, его интересовало отношение пользователей к вопросу о помиловании Сноудена и Ассанжа. Также он спрашивал, нужно ли разблокировать аккаунт экс-президента США Дональда Трампа.
Wikipedia / The Royal Society