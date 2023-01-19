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18 января, 21:30

Маск запустил в Twitter новый скандальный опрос

Маск спросил пользователей Twitter, должен ли ВЭФ контролировать весь мир

Новый глава Twitter Илон Маск запустил опрос в подконтрольной ему соцсети, чтобы узнать у пользователей, должен ли Всемирный экономический форум в Давосе контролировать мир. По мнению миллиардера, ВЭФ сейчас по сути берёт на себя роль неизбранного мирового правительства, которое простые земляне не выбирали.

"Экономический форум должен контролировать мир", написал Маск в Twitter, предложив варианты "да" и "нет".

По истечению нескольких часов 86% участников опроса высказались против того, чтобы ВЭФ имел контроль над миром.

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Напомним, в Давосе проходит 53 заседание ВЭФ. Его тема звучит как "Сотрудничество во фрагментированном мире". На форуме собрались руководители десятков стран.

Что касается Маска, он уже не в первый раз устраивает подобные опросы в Twitter. Например, его интересовало отношение пользователей к вопросу о помиловании Сноудена и Ассанжа. Также он спрашивал, нужно ли разблокировать аккаунт экс-президента США Дональда Трампа.

Обложка ©

Wikipedia / The Royal Society

Анатолий Симоненко

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