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18 января, 22:09

В МИД Канады объяснили причину вызова посла России

В МИД Канады объяснили вызов посла Степанова высказываниями Лаврова о США

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объяснила причину вызова российского посла РФ в Оттаве Олега Степанова на беседу в её ведомство. На совместной пресс-конференции с британским коллегой Джеймсом Клеверли по итогам переговоров в Торонто она сообщила, что дипломата пригласили из-за высказываний главы МИД РФ Сергея Лаврова об антироссийской коалиции, создаваемой США.

"Сегодня мои коллеги вызывают посла России в Канаде, чтобы <…> лично осудить антисемитские комментарии российского министра Сергея Лаврова", — заявила Жоли, чьё выступление транслировали канадские телеканалы.

Также, по словам Жоли, в МИД Канады Степанову намерены выразить недовольство Оттавы действиями Российских вооружённых сил в ходе СВО на Украине.

Посла России Олега Степанова вызвали в МИД Канады

Посла России Олега Степанова вызвали в МИД Канады

Ранее Лайф писал, что Лавров действия США по созданию антироссийской коалиции сравнил с действиями Гитлера. Российский министр также провёл аналогию между "еврейским вопросом" несколько десятилетий назад и "русским вопросом", который беспокоит Запад сейчас.

Обложка ©

canada.mid.ru

Арина Родионова

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