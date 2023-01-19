В МИД Канады объяснили причину вызова посла России
В МИД Канады объяснили вызов посла Степанова высказываниями Лаврова о США
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объяснила причину вызова российского посла РФ в Оттаве Олега Степанова на беседу в её ведомство. На совместной пресс-конференции с британским коллегой Джеймсом Клеверли по итогам переговоров в Торонто она сообщила, что дипломата пригласили из-за высказываний главы МИД РФ Сергея Лаврова об антироссийской коалиции, создаваемой США.
"Сегодня мои коллеги вызывают посла России в Канаде, чтобы <…> лично осудить антисемитские комментарии российского министра Сергея Лаврова", — заявила Жоли, чьё выступление транслировали канадские телеканалы.
Также, по словам Жоли, в МИД Канады Степанову намерены выразить недовольство Оттавы действиями Российских вооружённых сил в ходе СВО на Украине.
Ранее Лайф писал, что Лавров действия США по созданию антироссийской коалиции сравнил с действиями Гитлера. Российский министр также провёл аналогию между "еврейским вопросом" несколько десятилетий назад и "русским вопросом", который беспокоит Запад сейчас.