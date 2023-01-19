В двух соцсетях разрешат показывать женские соски

"Ограничения и исключения из правил, касающихся женских сосков, обширны и сбивают с толку, особенно в том, что касается трансгендерных и небинарных людей", — отметили в наблюдательном совете.

Спор о праве публиковать фотографии с женскими сосками (на мужские запрет не распространяется) возник, когда Facebook заблокировал публикации американской трансгендерной пары, назвав их снимки "сексуализированным контентом". После жалоб модераторы восстановили публикации, но ситуацию это не спасло, так как дело ушло на рассмотрение наблюдательного совета компании. В конечном счёте руководство посчитало, что модерация подобного контента основывается на бинарном взгляде на пол и различие между мужским и женским телом, и приняло решение отказаться от такого подхода. В итоге Meta дали 60 дней, чтобы публично отреагировать на рекомендации совета.