Реакция супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены на крушение вертолёта в Броварах вызвала возмущение у некоторых британцев. Читатели Daily Mail оценили слёзы первой леди страны после известия о катастрофе с гибелью главы украинского МВД Дениса Монастырского как неадекватное поведение. Они задались риторическим вопросом, проронила ли она хоть слезинку из-за тысячи смертей в Донбассе по вине киевских силовиков.

"В Донбассе начиная с 2014 года погибли тысячи людей из-за действий киевских силовиков. Разве она проронила тогда хоть одну слезинку?", "Крокодиловы слёзы", — высказались комментаторы.

Читатели отметили, что Елена Зеленская ведёт себя как робот, и сыронизировали, что ей нужна стодолларовая купюра для осушения слёз. Другие выразили готовность биться об заклад, что супруга украинского президента вопреки этой своей реакции ни разу не проронила ни слезинки из-за "отсутствия заботы о детях-инвалидах в детских домах Украины". Третьи призвали её очнуться от очередных манипуляций, заподозрив первую леди в актёрской игре.

"Очередная актриса. Люди, вам действительно нужно проснуться. Вами манипулируют", — написали читатели.

Нашлись и те, кто, глядя на фото, думал не только о слезах Зеленской, а о трагедии в целом.

"Я хотел бы знать, критиковали ли когда-либо Зеленского люди, находившиеся в вертолёте", — отметил один из читателей.