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18 января, 14:37

На Украине назначили врио главы МВД после гибели министра в авиакатастрофе

Врио главы МВД Украины после гибели Монастырского назначен начальник Нацполиции Клименко

<p>Начальник Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klumenko_2022.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Enero201</p>

Начальник Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Фото © Wikipedia / Enero201

Врио главы МВД Украины после гибели министра Дениса Монастырского стал начальник Национальной полиции Игорь Клименко. Такое решение принял кабмин.

"Правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел — главой Национальной полиции Украины. И возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел", написал в телеграм-канале украинский премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, после обсуждения с Радой будет представление на назначение нового главы ведомства.

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Напомним, утром 18 января в городе Бровары Киевской области потерпел крушение вертолёт, на борту которого находилось руководство МВД Украины. По последним данным, в результате катастрофы погибло 17 человек, включая четверых детей и министра внутренних дел страны Дениса Монастырского. Список всех находившихся в вертолёте публиковало МВД. Также в ведомстве озвучили основные версии авиакатастрофы.

Александра Вишнякова
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