На Украине назначили врио главы МВД после гибели министра в авиакатастрофе
Врио главы МВД Украины после гибели Монастырского назначен начальник Нацполиции Клименко
Начальник Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Фото © Wikipedia / Enero201
Врио главы МВД Украины после гибели министра Дениса Монастырского стал начальник Национальной полиции Игорь Клименко. Такое решение принял кабмин.
"Правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел — главой Национальной полиции Украины. И возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел", — написал в телеграм-канале украинский премьер Денис Шмыгаль.
По его словам, после обсуждения с Радой будет представление на назначение нового главы ведомства.
Напомним, утром 18 января в городе Бровары Киевской области потерпел крушение вертолёт, на борту которого находилось руководство МВД Украины. По последним данным, в результате катастрофы погибло 17 человек, включая четверых детей и министра внутренних дел страны Дениса Монастырского. Список всех находившихся в вертолёте публиковало МВД. Также в ведомстве озвучили основные версии авиакатастрофы.