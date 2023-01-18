На Украине назначили врио главы МВД после гибели министра в авиакатастрофе

Врио главы МВД Украины после гибели министра Дениса Монастырского стал начальник Национальной полиции Игорь Клименко. Такое решение принял кабмин.

"Правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел — главой Национальной полиции Украины. И возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел", — написал в телеграм-канале украинский премьер Денис Шмыгаль.