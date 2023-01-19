Белый дом назвал оскорбительными слова Лаврова о США и Гитлере

Власти США считают оскорбительными слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что стремление Вашингтона создать антироссийскую коалицию сравнимо с действиями Адольфа Гитлера и направлено на окончательное решение "русского вопроса". Такой комментарий дал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он счёл "смехотворными" заявления о том, что Запад угрожает праву России на существование. Кирби полагает, что Сергей Лавров представил нынешнюю ситуацию "в по-настоящему оскорбительном ключе", сравнив действия Запада с политикой Гитлера и холокостом. Вместе с тем представитель Белого дома заверил, что США и их союзники намерены и дальше снабжать Украину оружием.

Напомним, Сергей Лавров накануне заявил, что "как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Гитлер захватил и поставил под ружьё большинство европейских стран", чтобы задействовать их в войне против СССР, так и США сейчас "организовали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и не только". Вашингтон и его партнёры сейчас "через Украину по доверенности ведут войну" против России, сказал Лавров.