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18 января, 23:55

Регионам предложено принять проблемное для крупных ТЦ решение

Мантуров предложил установить киоски с едой и одеждой у входов в ТЦ

Региональные власти могли бы озаботиться открытием киосков и прочих нестационарных объектов для товаров российских производителей у входов в ТЦ. Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров направил соответствующую рекомендацию руководству субъектов РФ, пишет РБК.

Он считает, что подобная мера нужна, чтобы создать условия для продажи товаров отечественных фермеров и производителей, простимулировать предпринимательскую активность и расширить возможность сбыта российской продукции.

Места у ТЦ выбраны не случайно, ведь именно там наблюдается высокий покупательский трафик. Из чего следует, что товары будут продаваться лучше, если именно там установить павильоны, киоски, палатки, лотки и автолавки. Мантуров также перечислил широкий круг предпринимателей, которым можно разрешить предоставлять места у ТЦ. Например, речь идёт о представителях сельского хозяйства, производителях текстиля, одежды и обуви.

Несмотря на "рекомендательный характер" документа, до 1 июля 2023 года региональным властям предстоит отчитаться о проделанной работе, предоставив фотодоказательства.

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Агентство "Москва"

Анатолий Симоненко

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