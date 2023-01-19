Регионам предложено принять проблемное для крупных ТЦ решение

Региональные власти могли бы озаботиться открытием киосков и прочих нестационарных объектов для товаров российских производителей у входов в ТЦ. Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров направил соответствующую рекомендацию руководству субъектов РФ, пишет РБК.

Он считает, что подобная мера нужна, чтобы создать условия для продажи товаров отечественных фермеров и производителей, простимулировать предпринимательскую активность и расширить возможность сбыта российской продукции.

Места у ТЦ выбраны не случайно, ведь именно там наблюдается высокий покупательский трафик. Из чего следует, что товары будут продаваться лучше, если именно там установить павильоны, киоски, палатки, лотки и автолавки. Мантуров также перечислил широкий круг предпринимателей, которым можно разрешить предоставлять места у ТЦ. Например, речь идёт о представителях сельского хозяйства, производителях текстиля, одежды и обуви.

Несмотря на "рекомендательный характер" документа, до 1 июля 2023 года региональным властям предстоит отчитаться о проделанной работе, предоставив фотодоказательства.