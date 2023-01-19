В детском саду на Сахалине произошло массовое отравление

В селе Новотроицкое в Анивском районе на юге Сахалина в детском саду произошла вспышка кишечной инфекции. Заразились 22 ребёнка. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Они устанавливают все обстоятельства случившегося. В том числе им предстоит дать оценку ответственным за соблюдение санитарных норм и за надлежащее качество питания и, исходя из этого, принять соответствующие меры. Пока учреждение закрыто на карантин. В местном управлении Роспотребнадзора уточнили, что речь идёт о детсаде "Зелёный остров".