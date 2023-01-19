Кабмин одобрил идею не платить взносы в ЕЭК ООН

В российском правительстве решили поддержать идею не платить взнос за прошлый год в Европейскую экономическую комиссию ООН. Такое распоряжение обнародовано на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение МИД России, согласованное с Минфином России, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год", — сказано в документе.

МИД обязан сообщить комиссии о принятом решении. Отметим, что ЕЭК — это одна из пяти региональных комиссий ООН, которая служит региональным форумом для создания конвенций и стандартов. Цель ЕЭК ООН — обеспечивать гарантии качества потребителям, охранять окружающую среду, помогать развитию торговли, содействовать интеграции стран-членов в мировую экономику. Кроме России в ЕЭК ООН входит свыше 50 стран, включая США и государства Европы.