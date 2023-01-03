Пост о Бандере пропал из твиттера Рады Украины после звонка из Польши 

Верховная рада удалила пост в "Твиттере", посвящённый 114-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, после беседы премьер-министров Украины и Польши. Об этом сообщило издание "Лига.нет", не уточнив, когда именно состоялся разговор.

"Украинцы прислушались к голосу Польши, поскольку для поляков неприемлемо чествование Бандеры, убившего десятки тысяч поляков на Волыни", — приводит портал слова замминистра иностранных дел Польши Аркадиуша Мулярчика.

Варшава возмутилась по поводу публикации в соцсети, где главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный позирует на фоне портрета Бандеры. Издание напомнило, что в феврале 1943 года в ходе Второй мировой войны украинские националисты начали уничтожение поляков на Волыни. Апогеем трагедии стал июль того же года, когда бойцы ОУН-УПА*, которой командовал Бандера, напали на 100 польских населённых пунктов. Около 100 тысяч мирных жителей были убиты, в том числе женщины, дети и старики. В историю эти события вошли под названием Волынская резня.

Напомним, 1 января на Украине отмечали день рождения националиста Степана Бандеры. В частности, МИД выложил в соцсети соответствующее сообщение, на которое отреагировали в Польше. Так, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил о недопустимости подобного прославления. Он пообещал, что при первой же встрече напомнит об этом украинскому коллеге Денису Шмыгалю.