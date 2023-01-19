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19 января, 00:58

Названа причина отказа США отправлять на Украину танки Abrams

Politico: США не будут передавать Украине танки Abrams из-за проблем с логистикой

США не хотят включать танки Abrams в новый пакет военной помощи Украине, но причина не в опасениях по поводу возможной эскалации конфликта. Дело в том, что Белый дом не хочет получить проблемы с логистикой и дальнейшим обслуживанием этой военной техники. Об этом пишет Politico со ссылкой на анонимные источники.

"Администрация Байдена сейчас не планирует передавать Abrams, 60-тонный основной боевой танк Сухопутных войск США. <...> Нежелание проистекает из трудностей с логистикой и обслуживанием, не опасений того, что передача приведёт к эскалации конфликта", — пишет издание.

По его данным, очередной пакет военной помощи будет выделен Украине в пятницу, 20 января. В него будет включена артиллерия, боеприпасы и бронетехника. Возможно, это будут в том числе бронетранспортёры Stryker.

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Газета The Washington Post ранее тоже писала о том, что Белый дом не собирается поставлять Украине танки Abrams по техническим причинам. Якобы потому, что эти боевые машины оказались склонны к поломкам и требуют постоянного техобслуживания.

Обложка ©

Wikipedia / U.S. Army

Андрей Григорьев

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