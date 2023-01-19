"Кололи дрова, копали ямы": Кадыров показал видео с рассказами пленных

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с попавшими в районе Белогоровки в плен украинскими военнослужащими. Он отметил, что только в таких условиях те могут рассказать всю правду о том, какая обстановка на самом деле царит в рядах Вооружённых сил Украины. На этих кадрах мужчины, которые представляются как Сергей Лымаренко, Василий Мулык и Илья Иванчук делятся историями о том, как оказались на передовой. Как отметил глава Чечни, "основной сценарий" нам "давно знаком", но есть и новые подробности.

Украинские военнослужащие, взятые в плен в районе Белогоровки. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Повестка, полигон, передовая — это неизменный алгоритм действий командования ВСУ. Однако, сегодня мы смогли узнать кое-какие подробности о ходе подготовки доблестных защитников Незалежной. "Кололи дрова, копали ямы" — это вся подготовка мобилизованных новобранцев", — написал Кадыров в своём Telegram-канале

Украинские военные, взятые в плен, рассказывают, что прибыли на фронт два дня назад. Один из них поведал, как его бросили "товарищи", предварительно отобрав автомат взамен своего заклинившего. Пленный уточнил, что не мог быстро бежать из-за того, что у него больные ноги. Пока выбирался из землянки, остальные скрылись. В результате, по его словам, из леса, практически на руках, его вынес боец батальона "Ахмат". Кадыров пишет, что картины, подобные этой, в рядах ВСУ — повсеместны. Нет хватает оружия, толкового командования, поэтому многие украинцы и сами не желают воевать. Кадыров уточнил, что никак не повлияет на цели СВО, и они буду реализованы.

"Киевский режим, находящийся на поводу западных покровителей, намерен вести борьбу до последнего украинца. Однако сами украинцы не особо это желание поддерживают. Впрочем, на продвижение наших войск и достижение основных целей СВО это никак не повлияет", — заверил Кадыров.