Не из-за слов Лаврова: Посол России рассказал, зачем его вызвали в МИД Канады

Посол России в Канаде Олег Степанов побывал в МИД этой страны, куда его вызвали якобы из-за высказываний министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Оказалось, причина другая. Об этом дипломат сам рассказал журналистам.

Перед тем, как посол посетил МИД Канады, глава ведомства Мелани Жоли заявила, что его якобы вызывают из-за высказываний Лаврова. Предполагалось, что будет объявлен демарш.

"Я увидел это заявление Жоли уже постфактум, то есть после встречи, и немного удивился, потому что приглашение в МИД было для того, чтобы канадская сторона сделала мне демарш по поводу трагедии в Днепропетровске. Речь шла исключительно об этом, и вы можете себе представить, что это шло по предсказуемым линиям общезападной пропаганды", — рассказал Степанов.

По его словам, он в свою очередь довёл до властей Канады позицию России по инциденту и добавил, что по сути, стороны "опять разошлись, не соглашаясь в оценках".