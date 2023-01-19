Вертолёт Ка-27 с "Адмирала Горшкова" провёл разведку в Атлантическом океане

Вертолёт Ка-27 с нового российского фрегата "Адмирал Горшков", который находится сейчас в Атлантическом океане, выполнил воздушную разведку в сложных погодных условиях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Полёт Ка-27 с "Адмирала Горшкова". Видео © Минобороны РФ

"Тренировки лётчиков носили плановый характер. Во время полётов ими была проведена воздушная разведка с целью вскрытия воздушной и надводной обстановки по маршруту перехода фрегата", — рассказали в оборонном ведомстве.

Одной из задач было поддержание уровня подготовки лётного состава. Этому послужили взлёты и посадка на вертолётную площадку фрегата. Полёты проходили при волнении моря до трёх баллов. Скорость ветра составляла около 15 метров в секунду.

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" был принят в состав Военно-морского флота России в 2018 году. В 2021-м он был доработан для применения гиперзвуковых ракет "Циркон". Это современный многоцелевой корабль, который может решать задачи как в море, так и в океане.